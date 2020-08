L'apertura di Tuttosport, parla Massimo Moratti: "Juve ti prendiamo!"

"Juve ti prendiamo!". Queste le parole di Massimo Moratti in apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. L'ex presidente dell'Inter, aspettando la finale, si scatena: "Avanti tutta con Conte che lavora come Mourinho. Sono felice per il presidente Zhang. La Coppa ci darà la spinta per vincere anche lo scudetto".

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Giampaolo aspetta Andersen e Biglia". Per il raduno della sua squadra al tecnico piacerebbe presto avere anche questi due calciatori che aggiungerebbero un tasso qualitativo ritenuto importante dai vertici del club, ma anche dall'allenatore stesso.

Champions League - "PSG, la prima finale. E ora Lione-Bayern". Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio basso della prima pagina. I francese schiantano 3-0 il Lipsia e attendono di conoscere il proprio avversario nella finale. Tedeschi favoriti sulla squadra di Garcia, ma l'esito rimane comunque incerto per tanti motivi.

Zlatan Ibrahimovic - Nel taglio basso della prima pagina il quotidiano dedica uno spazio anche all'attaccante svedese con il titolo seguente: "Lui & Diletta la coppia dell'estate". Mentre impazza il gossip, manca un milione di euro perché il bomber e il Milan dicano sì. Pioli lo aspetta lunedì a Milanello.