L'apertura di Tuttosport, parla Pirlo: "Grazie Inter!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Andrea Pirlo: "Grazie Inter!". Il tecnico bianconero, che stasera sarà impegnato nella semifinale di andata di Coppa Italia, cerca la rivincita dopo il ko in campionato contro i nerazzurri e ammette: "Quella sconfitta ci è stata utile". Questa sera alle 20.45 il primo atto delle semifinali di Coppa Italia.

Mandragora, è lui il nuovo regista del Toro - Acquisto sul filo di lana per il Torino, che prende, in prestito dalla Juventus, Rolando Mandragora. Il centrocampista arriva in prestito con obbligo di riscatto dopo 18 mesi. Lasciano il Toro Segre, che va alla SPAL, mente Rosati va alla Fiorentina.

I colpi dell'ultima giornata - Si è movimentato nelle ultime ore il mercato di Serie A, con il Cagliari che alla fine l'ha spuntata per Daniele Rugani, dopo che per tutto il pomeriggio è stato vicinissimo al Bologna. Il Parma riporta in Italia Graziano Pellé, mentre il Bologna, perso Rugani, si è tuffato sul giovane Antov. A Crotone arriva Ounas, rimasto in dubbio fino alla fine, mentre l'Atalanta prende Kovalenko.