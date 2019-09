"Porto la Juve da Kim". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina con le parole di Antonio Razzi. L'ex senatore, intervistato in esclusiva dal quotidiano prosegue: "Il presidente nordcoreano è appassionato di calcio e tifa per Han. Presto lo incontrerò per proporgli di invitare i bianconeri a Pyongyang".

Torino - Nel taglio laterale c'è spazio anche per i granata con il titolo seguente: "Cairo batte cassa". Chiesti a IMG 167 milioni di danni per i diritti tv all'estero. Insieme alla squadra allenata da Mazzarri anche Fiorentina e ChievoVerona.

Italia - "Senza paura". Questo il titolo riservato dal giornale di questa mattina nel taglio laterale per la Nazionale allenata da Roberto Mancini che giocherà in Armenia per consolidare il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo alle ore 18:00 con diretta su Rai 1.

Juventus - Sempre nel taglio laterale viene affrontato anche il tema legato ai bianconeri con questo titolo: "Emre Can fuori dalla lista Champions attacca la Juve". Il centrocampista accusa la società in un primo momento di avergli fatto alcune promesse non mantenuto salvo poi in seguito tornare sui suoi passi ed utilizzare parole più distensive.