L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con Cristiano Ronaldo, nel giorno del suo compleanno, che dichiara: "Giocherò fino a 40 anni". Il campione portoghese ne compie oggi 35, ma i suoi parametri fisici rappresentano ancora quelli di un ventottenne. Per questo non si pone limiti e assicura: "Smetterò solo se non avrò più stimoli".

Longo, finalmente uno da Toro - Prima pagina anche per il cambio di panchina in casa Torino con Moreno Longo che subentra a Walter Mazzarri, dopo le ultime settimane disastrose dei granata. Parole da granata vero per il neo tecnico: "Io non ho paura. Riaccenderò il cuore dei giocatori. Voglio scacciare i pensieri negativi e ricucire il rapporto con i tifosi. Spirito di appartenenza e Filadelfia come l'ho vissuto io".

Ekdal: "Stop all'omofobia nel calcio" - Taglio alto dedicato alle parole del centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal presso l'Europarlamento: "Stop all'omofobia nel calcio. Molti calciatori hanno paura e temono reazioni. Nel nostro sport sono solo otto i calciatori che si sono dichiarati ufficialmente gay. Molti altri vorrebbero farlo ma non se ne sentono liberi".