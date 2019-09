© foto di stefano tedeschi

L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata a dei retroscena di Maurizio Sarri dopo i primi mesi in bianconero: "Stregato dalla Juve". Il tecnico della Juventus si si dice conquistato dalla professionalità del gruppo e dalla forza caratteriale dello stesso. A stupire è stata la disponibilità totale mostrata anche da campioni affermati, che si sono messi in gioco per apprendere i dettami tattici del nuovo tecnico.

Verdi, andiamo in Champions - Taglio alto dedicato al Torino e all'acquisto dell'ultimo minuto Simone Verdi. L'arrivo dell'ex Napoli consolida l'attacco granata, aumentando la qualità della rosa a disposizione di mister Mazzarri. Il club di Urbano Cairo rilancia così le proprie quotazioni in vista della lotta europea per la prossima stagione.