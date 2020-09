L'apertura di Tuttosport, parla Trezeguet: "Pirlo sa come si fa"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre con le parole dell'ex Juventus David Trezeguet: "Pirlo sa come si fa". "La scelta del club è stata coraggiosa, fidatevi del nuovo mister. In campo ha già vinto la Champions, con lui ci sarà il salto di qualità. Chi arriverà in attacco dovrà adattarsi ai campioni come feci io", le parole dell'ex attaccante bianconero.

Tutti con Nicolò - Taglio alto riservato a Nicolò Zaniolo ed al momento difficile che sta attraversando dopo la rottura del secondo legamento crociato nel giro di soli nove mesi. Sarà operato a breve il trequartista della Roma, ma non oggi come si pensava inizialmente. "Tornerò più forte di prima", le sue dichiarazioni. Tanti gli attestati di stima e vicinanza ricevuti nelle ultime ore.

Milan, per Donnarumma serve uno sforzo - Il portiere classe 1999 ha sempre detto di voler rimanere al Milan per vincere con la maglia rossonera, ma le nuove richieste del procuratore, Raiola, spaventano il club. Il contratto attuale scade a giugno 2021: la base su cui vuole lavorare il Milan è quella di un triennale a circa 6 milioni a stagione, con bonus che potrebbero portare il contratto ad oltre 7 milioni l'anno. Ma dall'altra parte del tavolo sarà seduto Mino Raiola, e non escluse sorprese.