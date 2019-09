L'apertura di Tuttosport: "Pazzesca Juve! Napoli, che beffa!"

Spettacolo puro all'Allianz Stadium. Alla fine il big match viene vinto 4-3 dalla Juventus con un autogol di Koulibaly dopo che il Napoli aveva rimontato da 3-0 a 3-3. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Pazzesca Juve! Napoli, che beffa!"

Successo del Milan - "Calhanoglu, vai Milan ma Piatek è un caso". Questo invece il titolo in taglio basso sulla formazione rossonera che ha battuto il Brescia 1-0 nell'anticipo delle 18 con una rete del suo numero 10.

Inter in campo - Questa sera invece toccherà alla formazione nerazzurra che sarà ospite del Cagliari dell'ex Nainggolan alla Sardegna Arena. Questoi il titolo in taglio basso di prima pagina: "Inter a Cagliari: 'Basta con Icardi', Conte non ne può più".

Sfida europea - "Atalanta-Toro Eurosfida Mazzarri. Gasp: 'Grazie, Pep'". Questo il titolo sulla sfida di questa sera fra Atalanta e Torino fra due formazioni che puntano ad un piazzamento europeo per la prossia stagione.