L'apertura di Tuttosport: "Peccato, ma è vera Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Peccato, ma è vera Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina utilizzato da Tuttosport in edicola questa mattina. I bianconeri - si legge - danno spettacolo a Madrid, vanno sul 2-0 con Cuadrado e Matuidi, però pagano altri due gol presi su palla inattiva e l'Atletico pareggia al 90'. Nel recupero Ronaldo sfiora il 3-2.

Atalanta - Nel taglio alto del quotidiano trovano spazio i bergamaschi con questo titolo: "La Dinamo fulmina la Dea". Pesantissimo il debutto della squadra di Gasperini in Champions: a Zagabria perde 4-0, ma esce fra gli applausi dei suoi tremila ammirevoli tifosi giunti fino a là per sostenerli.

Torino - Nel taglio basso della prima pagina del giornale di stamani c'è spazio anche per i granata con le parole dell'ex Annoni che suona la carica in vista delle prossime due sfide di campionato: "Ora 6 punti con Sampdoria e Milan".

Derby - "Che stress allenare a Milano!". Questo il titolo che compare nella prima pagina del quotidiano in taglio basso. Giampaolo e Conte si sfidano in una partita dall'esito più che mai incerto con i nerazzurri leggermente favoriti anche se reduci dalla brutta prestazione in Champions League contro lo Slavia Praga.

San Siro - Nel taglio basso trova spazio anche la questione stadio con il titolo seguente: "Demolirlo? La città si ribella". L'impianto rappresenta comunque un pezzo di storia per il capoluogo lombardo e non solo. Milan e Inter vogliono un nuovo stadio, ma i cittadini sono contrari alla demolizione dello stadio.