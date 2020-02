vedi letture

L'apertura di Tuttosport: "Pep, la verità"

"Pep, la verità". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. A tenere banco sul quotidiano sportivo la situazione del Manchester City che è stato escluso dalla UEFA per due anni dalle competizioni europee con la situazione di Pep Guardiola più che mai in bilico.

Juve con il Brescia - Intanto la Juventus è pronta a scendere in campo fra le mura amiche contro il Brescia. Questo il titolo a riguardo: "Oggi Juve-Brescia, Ronaldo a riposo".

Le parole di Conte - In taglio alto spazio dedicato alle parole di Conte riguardo alle voci circa una partenza di Lautaro Martinez. Il tecnico dell'Inter ha sottolineato come inaltre società siano più abbonati riguardo alle chiacchiere di mercato. Questo il titolo: "Mai CONTEnto".

L'Atalanta vince ancora - Terzo successo di fila per l'Atalanta che supera in casa 2-1 la Roma nello scontro diretto per il quarto posto. Questo il titolo: "Mago Gasp! Pasalic in gol in 19''".

Mercato Milan - "Occhio, Toro. Milan su Sirigu". Questo il titolo dedicato alla formazione rossonera che starebbe cercando profili per la prossima stagione in caso di partenza di Gigio Donnarumma.