L'apertura di Tuttosport: "Pipita d'oro"

"Pipita d'oro": questa l'apertura odierna di Tuttosport. Ampio spazio alla Champions League e alla vittoria della Juventus contro il Bayer Leverkusen. Una Juve convincente che ha battuto i tedeschi con il punteggio di 3-0 grazie ai gol del tridente offensivo schierato da Sarri: Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Grande protagonista del match il Pipita autore di un gol, di un assist e di un'ottima prestazione. Nel girone bianconeri in testa insieme all'Atletico vittorioso a Mosca.

L'Atalanta - "Dea ti meriti solo applausi" scrive il quotidiano torinese parlando della sconfitta beffa dell'Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk. Un'ottima Atalanta va in vantaggio con Zapata, sbaglia un rigore con Ilicic e si fa rimontare con due gol allo scadere, uno del primo tempo e uno della gara. L'Atalanta paga l'inesperienza e la troppa voglia di provare a vincerla.

Le gare di oggi - Oggi in campo Inter (a Barcellona) e Napoli (in casa del Genk). "Non pensiamo alla Juve" dice Antonio Conte che dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per la prima volta in stagione. Ancelotti prova a prenotare la qualificazione.

Momenti delicati - Nel taglio basso si parla anche di Torino e Milan. "Crisi Toro: Cairo, terapia d'urto". Il ko a Parma ha lasciato l'amaro in bocca in casa granata. Mazzarri e Frustalupi squalificati, forse in panchina va Miggiano. Si parla anche del Milan: "Il figlio di Boban contro Giampaolo". Il problema del Milan è il tecnico dice Boban Jr. Confronto con Maldini a Milanello.