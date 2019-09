L'apertura di Tuttosport: "Più Pjanic più Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Più Pjanic più Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Sul campo di un ottimo Brescia i bianconeri vincono ancora in rimonta per 1-2. Dopo la rete firmata da Donnarumma e propiziata da una papera di Szczesny, il pari su autogol di Chancellor: decide la prodezza di Miralem. Sarri solo in testa aspettando Inter-Lazio.

Milano - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano viene dedicato spazio alla volontà di modernizzare e rinnovare l'area dello stadio nel capoluogo lombardo con il titolo seguente: "Due grattacieli al posto di San Siro". Pazzesco: questo è ciò che prevedono i progetti.

Torino - Nel taglio laterale del giornale trova spazio anche la squadra granata con questo titolo: "Verdi, prove da titolare". Mazzarri lavora al lancio del fantasista contro il Milan nel posticipo di giovedì sera dove è vietato sbagliare per entrambe le squadre, reduci da momenti non positivi.

Inter - "Conte, caccia ai fantasmi". Questo il titolo che viene dedicato alla squadra nerazzurra nel taglio laterale del giornale in edicola questa mattina. L'ex tecnico di Juventus e Chelsea come Mourinho: "Ci lodano apposta per poi saccagnarci". Questa sera sfida fondamentale contro la Lazio di Inzaghi.