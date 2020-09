L'apertura di Tuttosport: "Pogba aspetta la Juve"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il seguente titolo: "Pogba aspetta la Juve". Il centrocampista francese del Manchester United è legato al club inglese fino al 2022, però continua a tentennare sul rinnovo e aspetta una mossa dei bianconeri. Il direttore sportivo Paratici però senza una cessione eccellente non può muoversi nell'immediato. Ma già a gennaio lo scenario potrebbe cambiare.

Italia a metà. Grazie, Sensi! - Titolo in taglio alto relativo al ritorno in campo della Nazionale guidata da Roberto Mancini, che dopo otto mesi riparte ed interrompe la striscia positiva di 11 vittorie consecutive, impattando per 1 a 1 contro la Bosnia nel primo match di Nations League. Finisce in parità, con la rete di Dzeko che sblocca la gara, riportata in parità da Stefano Sensi. Lunedì ad Amsterdam gli Azzurri affronteranno l'Olanda.

Messi: "Rimango per forza" - Si è chiusa ieri, forse, la telenovela Messi. L'argentino onorerà il suo contratto con i blaugrana, aspettando la scadenza a giugno 2021. "Sono stato costretto a rimanere. Volevo andar via, ma Bartomeu mi ha detto che l'unico modo è quello di pagare la clausola o fare causa al Barça. E non farei mai causa al club che amo", così il campione argentino, che dunque aspetterà la prossima estate per lasciare Barcellona.