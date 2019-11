L'apertura di Tuttosport: "Pogba cuore Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Pogba cuore Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri. Il francese - si legge - esce allo scoperto con un post sui social in risposta ad un messaggio di Leonardo Bonucci. Il suo ritorno a Torino è più di un'ipotesi ed il club bianconero è pronto a sostenere l'operazione sfruttando l'appeal commerciale del Polpo.

Inter - Spazio ai nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano torinese questa mattina con il titolo seguente: "Darmian, Giroud e Vidal per Conte". Pronti tre rinforzi nel mercato di gennaio per soddisfare il tecnico che di recente si è lamentato per la rosa corta.

Napoli - "Andate a lavorare". Queste le parole dei tifosi degli azzurri contro la squadra che trovano spazio nel taglio alto della prima pagina del giornale questa mattina. La squadra torna in ritiro, ma il clima non è dei migliori: ultrà furibondi e furiosi. Attesa che cresce per la partita di sabato contro il Genoa di Thiago Motta.

Torino - Situazione complicata quella della squadra piemontese che trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Granata al bivio". In gioco - si legge - non c'è solo la panchina: Brescia sarà decisiva per Walter Mazzarri, ma anche per Urbano Cairo.

Europa League - "Pianto capitale". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale a Roma e Lazio che sono state sconfitte per 2-1 rispettivamente da Borussia Monchengladbach e Celtic. Biancocelesti adesso quasi fuori, mentre i giallorossi ora rischiano.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina di Tuttosport di questa mattina con questo titolo: "Ibrahimovic va al Milan". Incredibile notizia che rimbalza dagli Stati Uniti con il commissario della Mls che ha rivelato che lo svedese è pronto al ritorno in Italia.

Italia Under 17 - "Grandi azzurri: siete ai quarti!". Questo il titolo con il quale viene riassunta la vittoria della squadra allenata da Carmine Nunziata che trova spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano. A decidere la sfida una punizione dell'interista Oristanio al 76'.