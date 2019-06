"Pogba-De Ligt. Blitz Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. "Missione di Nedved a Montecarlo per incontrare Raiola - si legge nel sottotitolo -. Doppio obiettivo: accelerare la trattativa per il francese e verificare se esistono ancora i margini per strappare l'olandese al PSG. Paratici stringe per regalare Zaniolo a Sarri".

Stasera c'è l'Under 21 - Debutto all'Europeo per gli azzurrini di Gigi Di Biagio che questa sera a Bologna sfideranno la Spagna. Questo il titolo in taglio alto: "Ragazzi, emozionateci anche voi".

Mercato Inter - "Barella-Lazaro-Dzeko: Conte li vuole subito". E' il titolo che il quotidiano dedica alla formazione nerazzurra. Il neo tecnico vorrebbe accelerare le operazioni per portare a termine le trattative per i primi tre acquisti della stagione.

Gol per Lyanco - Soddisfazione invece per Lyanco. Il difensore del Torino, che ha realizzato in finale il rigore decisivo, è stato eletto miglior difensore del torneo di Tolone vinto dal suo Brasile. Questo il titolo: "Lyanco, gol e trionfo col Brasile".