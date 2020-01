"Pogba-Juve operazione panitas!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in riferimento ai bianconeri e al possibile ritorno del centrocampista francese: "Cuadrado, Dybala, Higuain sono i tre amiconi (panitas nel gergo colombiano) di Pogba che tessono la tela per il grande ritorno di Paul in bianconero. Intanto domani arriva il Parma: Ronaldo in campo".

Il Milan vuole piantare l'Olmo - Spazio in taglio basso al mercato in entrata dei rossoneri che avrebbero messo gli occhi sul centrocampista spagnolo Dani Olmo.

Inter scatenata - Dopo aver piazzato il colpo Ashley Young, l'Inter sta per completare anche l'operazione Eriksen che sarebbe in volo verso Milano.