© foto di Mattia Verdorale

"Polpo d'inverno". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola. Anche quando il mercato chiuso le squadre lavorano sotto traccia, ed è quello che molto probabilmente sta facendo la Juve secondo il giornale: "La Juve resta vigile su Pogba, sempre deciso a lascia Manchester. Mandzukic dice no al Qatar: aspetta lo United a gennaio".



Belotti, sei il Toro! - Spazio in taglio alto in prima pagina alla vittoria per 2-1 dei granata ieri sera nel posticipo della quinta giornata contro il Milan: "Il gallo con una strepitosa doppietta ribalta il Milan (2-1) e rilancia i granata trascinandoli al quarto posto accanto a Napoli e Cagliari".