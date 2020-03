L'apertura di Tuttosport: "Porte chiuse! Un mese senza tifosi"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola oggi in prima pagina: "Porte chiuse! Un mese senza tifosi". Sembra essere questa l'ultima decisione del Governo per arginare il diffondersi del virus: chiudere tutte le manifestazioni sportive per 30 giorni, che potranno così disputarsi solo a porte chiuse. Oggi sarà ufficiale il calendario dei recuperi e la decisione del Governo, che traccerà così la direzione da seguire per le prossime settimane.

Ma Juve-Milan è rinviata! - In taglio laterale trova spazio il rinvio di Juventus-Milan, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. La decisione è arrivata ieri in serata, quando il prefetto di Torino, Claudio Colomba, ha disposto il rinvio del match a data da destinarsi. Si giocherà così solo Napoli-Inter, domani sera al San Paolo, ma resta da vedere se a porte aperte o chiuse.

Forza, mamma Dolores! - Titolo in taglio alto dedicato alla situazione delicata che ha vissuto ieri Cristiano Ronaldo, avvisato in mattinata dei problemi di salute della madre, colpita da un Ictus. Il portoghese è subito volato a Madeira da dove in serata ha ringraziato e rassicurato tutti tramite un tweet: "Le sue condizioni sono stabili. Grazie a tutti per il sostegno".