L'apertura di Tuttosport: "Premiata ditta Sarri-Dybala"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "Premiata ditta Sarri-Dybala". La Juventus nella serata di ieri firma il controsorpasso all'Inter e si riprende la prima posizione. Decisivo il cambio tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, che lascia lo stadio in anticipo. La differenza in campo, contro un ottimo Milan, l'ha fatta la qualità della panchina, con Dybala e Douglas Costa che hanno portato giocate e vivacità ad una Juventus abbastanza spenta.

Toro, via la pancia. C'è la dieta Mazzarri - Il Torino, dopo aver ritrovato la vittoria ed il sorriso contro il Brescia nell'anticipo del sabato, non vuole ora perdere la strada ritrovata. Così durante la sosta Walter Mazzarri non permette distrazioni: dai tre giorni e mezzo che di solito concedeva all'inizio delle soste per le nazionali è passato a solo due giorni, che non permetteranno troppi eccessi.

Cagliari da favola come ai tempi di Riva - Erano passati cinquant'anni dall'ultima volta che il Cagliari era riuscito a vincere sette delle prime dodici gare di campionato. Entusiasmo alle stelle e isola in delirio per il terzo posto. Ieri è arrivata una vittoria rotonda, ben cinque le reti segnate, contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. Ora è terzo posto, in compagnia della Lazio.