L'apertura di Tuttosport: "Rakitic è ancora Inter-Juve"

© foto di Mattia Verdorale

"Rakitic è ancora Inter-Juve". Questo uno dei titoli con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport su uno degli obiettivi nerazzurri ma anche dei bianconeri: "Sfida di mercato per il centrocampista croato che il Barcellona vorrebbe inserire nell'affare Neymar".

Toro fai come a Bilbao! - E' questo il secondo titolo dedicato al Torino che si prende la prima pagina del quotidiano: "A Wolverhampton, dopo il 2-3 dell'andata, serve un'autentica impresa come quella del 2015 al San Mames. Confermata la coppia Belotti-Zaza. Caso Nkoulou: la rabbia dello spogliatoio. Intesa per Laxalt".

I 4 gironi dei sogni - Spazio in taglio alto con un titolo dedicato al sorteggio dei gironi di Champions League che andrà in scena oggi alle 18: "Juve in prima fascia, Napoli in seconda, Inter in terza e Atalanta in quarta. Il giornale mostra le combinazioni più favorevoli per le nostre squadre.