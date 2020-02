vedi letture

L'apertura di Tuttosport: "Ramsey chiave per Pogba"

"Ramsey chiave per Pogba". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani. Il riferimento è naturalmente al possibile ritorno di Pogba alla Juventus nella prossima sessione di mercato: "Il Manchester United piomba sul gallese, che può diventare un'importante contropartita tecnica per il francese".

Finalmente Eriksen e la Roma scopre Perez - Spazio in taglio alto alle due vittoria di Roma e Inter di ieri sera nei sedicesimi di Uefa Europa League: "L'Inter vince in Bulgaria col primo gol del danese e il rigore di Lukaku (2-0). 1-0 giallorosso contro il Gent firmato dal rinforzo di gennaio".

L'oro della Dea - Spazio in taglio laterale all'Atalanta che in Champions League continua a stupire: "Atalanta da applausi: imprese e nuove risorse. Champions, già 50 milioni. Altri 13 sono ad un passo".

"Belotti resta" - Spazio in taglio laterale alle parole del presidente del Torino Urbano Cairo che è stato categorico promettendo che il capitano del Torino, il Gallo, non andrà al Napoli e inoltre non verrà venduta neanche la società.