L'apertura di Tuttosport: "Ribaltone Juve"

© foto di Giulio Falciai

"Ribaltone Juve". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport sui bianconeri. Il quotidiano, infatti, scrive come siano in bilico i futuri di Mandzkukic, Matuidi, Cuadrado e Cancelo. Per quest'ultimo si starebbe scatenando il derby di Manchester per acquistarlo. La Juventus chiede 60 milioni.

Con Icardi ora è muro contro muro - Così titola il quotidiano in taglio laterale destro sull'attaccante dell'Inter e il suo futuro. La permanenza dell'argentino in maglia neroazzurra è tutt'altro che scontata.

L'under 20 a caccia delle semifinali - In taglio alto Tuttosport scrive a proposito degli azzurrini che oggi, alle 18:30, giocheranno contro il Mali, il quale ha eliminato clamorosamente l'Argentina, per raggiungere la semifinale del mondiale under 20.