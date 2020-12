L'apertura di Tuttosport: "Ritorno alla Joya!"

Vince la Juventus sul campo del Genoa ma non senza soffrire più del dovuto. I bianconeri dominano, faticando però a trovare la via della rete, e quando ci riescono con Dybala il Genoa trova il pareggio alla prima conclusione in porta. Poi ci pensa Cristiano Ronaldo su rigore a regalare i tre punti a mister PIrlo. E Tuttosport titola: "Ritorno alla Joya". Dopo cinque mesi ritrova la via della rete Paulo Dybala, abile a chiudere sul primo palo un azione di ripartenza. Ora testa al sorteggio di Champions League che si terrà oggi, prima di rituffarsi immediatamente sul campionato.

Haaland, "Grazie Tuttosport" - L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha vinto il Golden Boy, premio che negli anni passati è stato assegnato anche a Neymar e Mbappé, e stasera verrà incoronato come miglior Under 21 d'Europa del 2020. L'attaccante ringrazia ma non perde il focus: "Ora obiettivo Champions".