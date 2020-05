L'apertura di Tuttosport: "Rivoluzione!"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "Rivoluzione!". Tante le decisioni prese ieri dal consiglio federale, prima fra tutte quella di portare a termine la Serie A partendo il 13 o il 20 giugno e chiudendo entro il 20 agosto. Se dovesse arrivare una nuova ondata epidemica ecco playoff e playout. Delusione dall'AIC per il mancato pagamento dei mesi di marzo ed aprile. Serie B e Serie C provano a ripartire, con soddisfazione della cadetteria e l'opposizione della terza serie che dichiara: "Non siamo in grado". Sospesa la decisione sulla Serie A femminile.

Lippi: "Juve ed Inter: comprate italiano" - Intervista al tecnico Marcello Lippi che consiglia Inter e Juventus sugli acquisti da fare nel prossimo mercato: "Federico Chiesa e Sandro Tonali sono i migliori esponenti di una generazione di veri talenti. Ed il merito è anche del CT Mancini. Dopo lo stop chi avrà più organizzazione farà meno fatica di chi pratica un gioco fisico ed aggressivo".

Junior Firpo la chiave per Lautaro - Negli ultimi mesi sono stati tanti i nomi accostati all'Inter come parziale contropartita nell'operazione che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona. L'ultimo è quello di Junior Firpo, terzino classe 1996, che andrebbe a colmare un vuoto nella rosa nerazzurra. Potrebbe essere lui la pedina utile a sbloccare la situazione.