© foto di Daniel Uccellierii

"Rivoluzione Allegri", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Max conferma di pensare ad una Juventus molto diversa: "L'ho detto ad Agnelli, io resto, da sei mesi ho in testa cosa serve". Dybala e Douglas Costa in cima alla lista delle possibili partenze. Stasera grande sfida con la Roma.

Dea dei sogni, è terza. Il Milan non molla

In taglio alto c'è spazio anche per Atalanta e Milan, entrambe vittoriose negli anticipi di ieri. L'Atalanta piega il Genoa 2-1: quarta vittoria di fila per i nerazzurri che scavalcano l'Inter. Il Milan non molla: colpo a Firenze, il quarto posto è distante solo un punto.