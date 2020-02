L'apertura di Tuttosport: "Ronaldo, che regalo!"

"Ronaldo, che regalo!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. A Sanremo è la serata di Georgina con CR7 a sorpresa. Compleanno con test atletici da record e supercar per Cristiano, mentre dall'Inghilterra rimbalzano le parole di Paul Pogba: "Via da Manchester, lascio lo United. Andrò da chi mi vuole bene".

Torino - I granata hanno da poco cambiato allenatore e il quotidiano dedica loro uno spazio nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Longo riporta Asta e l'entusiasmo". Mille tifosi al Fila per l'allenamento guidato dal nuovo tecnico che ha voluto con sé un altro cuore granata.

Lazio - Spazio anche per i biancocelesti nella prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Solo due pali, sorpasso mancato". Il Verona resiste all'Olimpico e pareggia 0-0. L'Inter rimane al secondo posto alle spalle della Juventus capolista.

Inter-Milan - Sempre nel taglio laterale c'è spazio questa mattina in prima pagina per il derby di Milano con l'intervista ad un grande ex rossonero, Demetrio Albertini, che non ha dubbi sull'importanza della sfida: "Deciderà tutto".

Mattia Perin - "Juve scuola di vita". Queste le parole dell'attuale portiere del Genoa nel taglio basso della prima pagina del giornale di oggi. L'avventura in bianconero è finita a causa del poco spazio, ma l'italiano non dimentica i momenti ed i trofei di Torino.