L'apertura di Tuttosport: "Ronaldo, ds Juve"

L'edizione odierna di Tuttosport titola stamane in prima pagina: "Ronaldo, ds Juve". Cristiano Ronaldo è sempre più una calamita di campioni, come già era successo con Matthjis De Ligt: in Nazionale il portoghese ha conquistato l'ammirazione di Kylian Mbappé e Camavinga, facendo sognare i tifosi bianconeri. Il fascino del campione portoghese potrebbe giocare un ruolo importante nelle trattative bianconere.

Va in campo l'Under 20! - Taglio basso per la Nazionale Under 21, fermata dai troppi casi di Coronavirus riscontrati negli ultimi giorni: oggi contro l'Irlanda scenderà in campo l'Under 20. Tocca dunque al selezionatore Bollini e alla sua squadra scendere in campo contro la capolista nel girone di qualificazione ai prossimi Europei U21. Un match delicato che l'Italia giocherà con la selezione più giovane, dopo il rinvio del match con l'Islanda.

Parla Preziosi: "Juve-Napoli 3-0? No" - Taglio alto dedicato al presidente del Genoa Enrico Preziosi che si è espresso sul match rinviato tra Juventus e Napoli, parlando così: "Non credo che si arriverà a un risultato a tavolino, perché è intervenuta l'ASL campana. La situazione del Genoa è leggermente migliorata, ma abbiamo ancora 15 positivi".