“Ronaldo e De Ligt oro Juve”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento al difensore e all’attaccante bianconero: “CR7 è il nostro golden boy fra i 30 candidati alla conquista del pallone d’oro. Nella categoria portieri c’è Szczesny. Stasera la sfida con la Lokomotiv per rafforzare il primato nel girone di Champions”.

Guardiola in conferenza - “Che gioia la Dea! Gasp come Sarri”. Spazio in taglio alto con le parole dell’allenatore del Manchester City nella giornata di ieri alla vigilia di Manchester City-Atalanta. Il tecnico prosegue: “Spettacolare, è simile al mio City”.