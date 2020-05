L'apertura di Tuttosport: "Ronaldo: giochiamo!"

vedi letture

"Ronaldo: giochiamo!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento a CR7: "Domani Ronado torna in campo alla Continassa dopo 72 giorni nei quali si è allenato duramente, come dimostrano i numeri a fianco. Sulla ripresa collettiva mancano ancora le linee guida, che sono attese per oggi".

Toro - "Bonaventura c'è e torna Iago". Spazio in taglio basso al mercato in entrata dei granata. Anche il nuovo ds Vagnati si muove per il centrocampista in scadenza di contratto con il Milan. I granata rivogliono lo spagnolo e lavorano per farlo rientrare dal prestito al Genoa.

Ciao Milan - "Futuro Ibra: Svezia o Bologna". Spazio in taglio laterale al futuro di Zlatan Ibrahimovic, che non rimarrà un'altra stagione al Milan. E' ormai noto da tempo l'interesse del Bologna, confermato dallo stesso Mihajlovic, ma anche la voglia di tornare in Svezia persiste.