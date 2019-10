© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "Ronaldo gode, Sarri no". I nuovi schemi della Juventus esaltano l'asso portoghese, che è anche molto gratificato anche dall'atteggiamento della società nei suoi confronti e dichiara: "Che bello essere celebrato dal presidente Agnelli". Meno contento invece il tecnico Maurizio Sarri, che non si adagia sul primo posto. A preoccuparlo non è più di tanto la fase difensiva, quanto la scarsa percentuale realizzativa in attacco che non permette di chiudere le partite senza correre rischi.

Caro Cairo, è il Toro che volevi? - Ieri è arrivata la quarta sconfitta per il Torino in questo campionato, sul campo dell'Udinese. Quello che fa più preoccupare è l'atteggiamento della squadra: brutta, molle e impaurita. Il tecnico Walter Mazzarri cerca cause e colpevoli di questo momento, ma il presidente granata Urbano Cairo non è affatto contento della piega che sta prendendo la stagione.

E Conte processa l'Inter - Ieri è arrivata una vittoria per l'Inter in casa del Sassuolo, con il rocambolesco risultato di 4 a 3. Finale thrilling, con i nerazzurri che da 4 a 1 si fanno rimontare fino ad una sola rete di vantaggio, rischiando la clamorosa beffa. Il tecnico Antonio Conte si infuria con i suoi giocatori.