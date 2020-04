L'apertura di Tuttosport: "Ronaldo: io resto qui"

vedi letture

"Ronaldo: io resto qui". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento al futuro di Cristiano Ronaldo: "CR7 giura fedeltà alla Juve: altri due anni in bianconero. E, dopo Buffon, anche Chiellini rinnova: avanti sino al 2021, poi diventerà dirigente.

La ripartenza - Spazio in taglio basso al fatto che i club di Serie A doneranno dei tamponi. Le società si stanno attrezzando per comprarli autonomamente e la proposta della Figc è di donare una quota equivalente alla sanità pubblica. Intanto la Fifa avvia il piano Marshall.

Inter e Chiesa - Spazio sempre in taglio basso all'interesse, ormai noto, dell'Inter per Federico Chiesa. L'offerta dei nerazzurri potrebbe comprendere quattro giocatori: Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti gli altri nomi per arrivare ai 60 milioni chiesti dalla Fiorentina per l'attaccante.