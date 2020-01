© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "Ronaldo: Juve adesso sveglia!". Il portoghese suona la carica dopo la sconfitta del San Paolo: basta cali di tensione e sarà fondamentale ripartire subito. La squadra di Sarri deve cominciare ad alzare i giri del motore per evitare ulteriori passi falsi. Nel frattempo auguri a Gigi Buffon, che oggi compie 42 anni.

Belotti-Sirigu, salvate il Toro - Taglio laterale dedicato al Torino ed al quarto di finale di Coppa Italia che attende i granata in serata. Il Toro si appende ai suoi due trascinatori per trovare una prestazione che possa riscattare la delusione delle sette reti subite sabato sera dall'Atalanta. Sfida al Milan per un posto in semifinale nella coppa nazionale.

Inter, Eriksen+Kucka - Nuovo nome per il centrocampo dell'Inter: non solo Christian Eriksen, già a Milano per le visite mediche e con l'ufficialità che potrebbe arrivare già in giornata, ma anche l'idea Juraj Kucka del Parma. I nerazzurri starebbero pensando allo slovacco come idea last minute per rimpolpare il centrocampo: difficile però convincere il Parma a privarsene.