L'apertura di Tuttosport: "Ronaldo non russa"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "Ronaldo non russa". Alle 18.55 Cristiano Ronaldo guida la Juventus contro la Lokomotiv Mosca in quello che potrebbe essere il match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. L'asso portoghese detiene già 10 record in Europa, ma non si accontenta e va alla ricerca di altre imprese in maglia bianconera.



Crollo Inter, il Napoli va! - Taglio alto dedicato alle due italiane scese in campo ieri sera, l'Inter e il Napoli. I nerazzurri vanno in vantaggio due a zero in casa del Borussia Dortmund, poi crollano e si fanno rimontare fino al 3 a 2 finale in favore dei gialloneri. Gli azzurri invece impattano 1 a 1 contro il Salisburgo e vedono la qualificazione a portata di mano: basterà vincere contro il Genk nel prossimo turno.

Forza, Dea! - Taglio laterale dedicato all'Atalanta, che questa sera affronta il Manchester City a San Siro. Gli orobici devono fare risultato per provare a sperare ancora. City con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione, ma Gasperini non snaturerà la squadra: "Non cambieremo la nostra filosofia. Proveremo ad attaccare".