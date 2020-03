L'apertura di Tuttosport, Ronaldo: "Non uscite"

"Ronaldo: "Non uscite". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento alle parole di Cristiano Ronaldo di ieri in questo periodo di emergenza: "L'appello di CR7: "Vi parlo non come calciatore ma come figlio, padre, essere umano. Proteggere la vita deve prevalere su qualsiasi interesse. L'Uefa: stop alle coppe"

Rugani positivo al Covid-19 - "La verità su Rugani ve la racconto io". Questo il titolo in taglio basso con le parole della compagna del difensore bianconero, Michela Persico, che sui social ha voluto raccontare la sua verità su quello che sta succedendo intorno a lei e al suo fidanzato considerate le tante fake news che girano in questo periodo, anche se di loro.