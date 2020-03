L'apertura di Tuttosport: "Rugani positivo. Ronaldo: 'Non torno'"

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo relativo alla notizia di ieri serata riguardante Daniele Rugani: "Rugani positivo. Ronaldo: 'Non torno'". Il difensore della Juventus è risultato positivo al tampone per il Covid-19 ma è attualmente asintomatico. Il campione portoghese invece ha ieri informato il club e i compagni della sua presa di posizione: non tornerà in Italia, restando a Madeira. Oggi parlerà pubblicamente, invitando i vertici del calcio europeo a fermare anche la Champions League e le altre competizioni.

Ilicic fa centro al ritmo di CR7 - Taglio laterale dedicato al momento d'oro che sta attraversando Josip Ilicic, che martedì contro il Valencia ha trovato la bellezza di quattro reti in un unico match. 13 reti nel 2020 come Cristiano Ronaldo, un record poi le quattro reti in trasferta: nessuno ci era mai riuscito prima in Champions. Lo sloveno sta vivendo una stagione fantastica, e sta trascinando la Dea in un cammino che non conosce limiti.

Toro, sbrigati. Blinda Ansaldi - Taglio laterale anche per il Torino Cristian Ansaldi, che a giugno è in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero. A pensarci è anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Mister Longo lo ha inserito nella lista dei quattro indispensabili, insieme a Sirigu, Belotti e Baselli, ma la società deve stringere i tempi per il rinnovo, per evitare di perderlo nel prossimo mercato a parametro zero.