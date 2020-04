L'apertura di Tuttosport, Rui Alves (pres. Nacional Madeira): "Mamma mia che Ronaldo"

"Mamma mia che Ronaldo!". Queste le parole di Rui Alves, presidente del Nacional Madeira, che Tuttosport riporta in apertura in prima pagina questa mattina. Il numero uno del secondo club di CR7 parla in esclusiva al quotidiano: "Si allena sul nostro campo con una grinta - si legge - spaventosa, nel rispetto delle regole. È in forma strepitosa".

Calcio europeo - Tematica importante quella affrontata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano ovvero quella legata alle competizioni internazionali. Questo il titolo utilizzato: "Coppe d'agosto". Prima i campionati nazionali, poi la Champions League e l'Europa League. L'idea UEFA: in 2 settimane quarti, semifinali e finali in gara secca, a porte chiuse ed in campo neutro.

Serie A - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina viene dedicato spazio al nostro campionato con le parole di tre persone differenti. La prima è Giovanni Rezza, dirigente dell'ISS che afferma: "Io non darei l'ok per ripartire". La seconda è Claudio Ranieri che lancia la proposta: "Campionato nell'anno solare". Ed infine il progetto di Tommaso Giulini: "Va introdotto il tetto salariale".

Aldo Agroppi - Spazio anche per l'ex giocatore granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano questa mattina con un'intervista che viene riportata con questo titolo: "Cairo, rifai il Toro così". L'ex tecnico della Fiorentina lancia anche un appello a Marcello Lippi con il quale c'era stato qualche screzio: "Qua la mano".

Gianluca Vialli - "Via i segni del cancro". Queste le parole dell'ex attaccante della Sampdoria nel taglio basso della prima pagina del giornale quest'oggi. Una splendida notizia per il 55enne che a dicembre ha terminato 17 mesi di chemioterapia e può affermare di aver risolto i suoi problemi: "Sottovoce dico che sono felice".