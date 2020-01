L'apertura di Tuttosport, Sarri: "Avrò 3 Palloni d'Oro!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Avrò 3 Palloni d'Oro!". Queste le parole di Maurizio Sarri con le quali Tuttosport titola in apertura in prima pagina questa mattina. Il tecnico bianconero: "Mi scoccia sapere che c'è chi ne ha vinto uno in più di CR7, aiuterò Cristiano a conquistare il prossimo. Poi toccherà a Dybala e De Ligt".

Juventus-Inter - Continua il duello a distanza tra bianconeri e nerazzurri anche sul mercato. Questo il titolo dedicato questa mattina nella parte centrale della prima pagina del quotidiano, poco sotto il titolo principale: "Intrigo Chong". Mentre è fatta per l'arrivo di Young da Conte, si rinnova la sfida per l'olandese del Manchester United.

Roma - C'è spazio anche per la squadra di Fonseca questa mattina nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Pellegrini regala la Juve ai giallorossi nei quarti di Coppa". Doppietta del centrocampista azzurro (il secondo su calcio di rigore) che stende il Parma 2-0 al Tardini.

Torino - "Rinforzi per Mazzarri? Decide Iago Falque". Questo il titolo utilizzato per i granata nel taglio laterale del giornale in edicola questa mattina. L'attaccante spagnolo nel mirino di Genoa e SPAL, ma ancora non è convinto del tutto e si è preso del tempo per decidere.