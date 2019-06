© foto di stefano tedeschi

Oggi è il gran giorno della presentazione di Maurizio Sarri e Tuttosport titola: "Sarri, c'è Rabiot!". Il primo rinforzo per il nuovo tecnico bianconero potrebbe infatti essere il centrocampista francese Adrien Rabiot svincolatosi dal Paris Saint Germain: l'accordo è sulla base di un contratto di 5 anni e mancherebbe solo la firma. Alle 11 prenderà il via la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, che nel frattempo è arrivato a Torino ieri sera: tutto pronto per l'inizio della sua avventura bianconera.



Su la testa ragazzi, non è finita - Taglio alto dedicato alla Nazionale Under 21, sconfitta per una rete a zero dalla Polonia nella seconda gara dell'Europeo di categoria. Ora i ragazzi di mister Di Biagio dovranno battere sabato il Belgio e poi dare un occhio ai risultati sugli altri campi prima di sapere se sono riusciti a staccare il pass per le semifinali e per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Giampaolo, benvenuto al Milan - Il neo tecnico rossonero è stato ufficializzato nella serata di ieri ed ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo. Guadagnerà 2 milioni di euro, come Gattuso in precedenza, e ha ottenuto di poter portare con sè quattro uomini di fiducia: il vice Conti, gli assistenti Micarelli e Foti ed il training load analyst Melotto.