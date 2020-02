vedi letture

L'apertura di Tuttosport: "Sarri, così non basta!"

"Sarri, così non basta!". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento al tecnico bianconero e alla vittoria ottenuta ieri per 2-0 col Brescia: "Dybala (che invita i tifosi a non fischiare) e Cuadrado firmano la vittoria, ma la Juve anche contro il Brescia in 10 conferma di essere lenta e in ritardo di condizione. Pjanic ko. Chiellini in campo nel finale".

Un urlo: Lazio! Inter ribaltata - Spazio in taglio alto allo scontro diretto giocato ieri sera tra Lazio e Inter, vinto dai biancocelesti: "Nerazzurri in vantaggio con Young, pari di Immobile su rigore, poi la rete decisiva di Milinkovic. Inzaghi secondo, Conte scivola a meno 3 dalla Juve".

Longo: "Toro, e ora battaglia!- Spazio in taglio laterale anche al tecnico del Torino Moreno Longo che in conferenza stampa ha cercato di caricare i suoi in vista della partita di stasera a San Siro contro il Milan.