L'apertura di Tuttosport: "Sarri-CR7, la verità"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina titolando: "Sarri-CR7, la verità". Non ci sarà nessuna multa per l'asso portoghese della Juventus, con il club che è preoccupato non tanto dall'atteggiamento di Cristiano Ronaldo quanto dalle condizioni del suo ginocchio che continua a dargli problemi. E per Ronaldo ora è in programma un doppio impegno con la sua nazionale.

Inter, la lista di Conte - Che Antonio Conte non sia contento della profondità della rosa che ha a disposizione è cosa nota, così iniziano a circolare i primi nomi che il tecnico avrebbe chiesto alla sua dirigenza per il prossimo mercato di gennaio. Tre nomi per il reparto offensivo, dove complice la lunga assenza di Sanchez la coperta è corta: Olivier Giroud, Christian Kouamé e Andrea Petagna. Difficile che possano arrivare tutti e tre, ma un colpo nel reparto offensivo potrebbe uscire da questa lista di nomi.

Milan, occhio a Mertens e Mandzukic - L'attacco del Milan è il reparto da rafforzare maggiormente nella prossima sessione di mercato, così la dirigenza rossonera potrebbe pensare a due colpi direttamente dal campionato italiano: Dries Mertens in rotta con il Napoli e Mario Mandzukic, fuori dai piani della Juventus. I rossoneri potrebbero pescare tra questi due nomi il prossimo rinforzo offensivo.