Nella giornata odierna, la prima pagina di Tuttosport è dedicata alla sfida tra Sarri, possibile nuovo allenatore della Juventus e Antonio Conte, già ufficialmente nuovo allenatore dell'Inter: "Sarri e Conte già sul ring", titola infatti il quotidiano che poi lancia alcuni dettagli sul futuro dell'estate bianconera: "La Juve è pronta a chiudere con il tecnico liberato dal Chelsea: imminente la firma. Poi un mercato di altissimo per rispondere all'Inter: l'approdo all'Inter dell'ex ct rende il duello ancora più acceso".

ESTASI REDS E TANTO MERCATO - Nel taglio alto invece c'è spazio per la finale di Champions League vinta dal Liverpool: "Salah-Origi, estasi Reds" titola il quotidiano che poi scrive: "Tottenham battuto 2-0: Liverpool campione d'Europa per la sesta volta". Inoltre si parla delle mosse del Torino, già a lavoro sul mercato: "Mazzarri ci riprova per Gagliardini", e di quelle della Lazio che sarebbe vicina alla conferma di Inzaghi in panchina: "Lazio-Inzaghi sì. Milan, sempre più Giampaolo". Anche l'Atalanta è concentratissima nel rinforzare la squadra: "Obiettivo Lazzari: Petagna la chiave".