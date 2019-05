L'apertura di Tuttosport: "Sarri pronto: Juve"

Titolo semplice ma molto esplicativo per Tuttosport oggi, sulla cui prima pagina campeggia: "Sarri pronto: Juve". Sono infatti ore decisive per il tecnico, che ha iniziato il braccio di ferro con il Chelsea per liberarsi dal club inglese. Oggi a Londra previsto un incontro con il suo agente Ramadani per concordare l'addio. Oltretutto, nella trattativa potrebbe rientrare l'acquisto di un giocatore da parte dei bianconeri.

Conte a Barzagli: "Vieni all'Inter" - Nel taglio alto della prima pagina, Antonio Conte chiede a Barzagli di seguirlo all'Inter. Tra i due c'è uno stretto rapporto e non è un mistero che all'allenatore farebbe piacere avere l'ex difensore nel suo staff. La Juventus tuttavia fa muro: non c'è alcuna intenzione da parte dei bianconeri di dare il via libera a Barzagli in nerazzurro.

Il Toro va su Caprari - Spazio anche al mercato del Torino. L'ultima idea dei granata per rinforzare la squadra di Mazzarri porta il nome di Gianluca Caprari. L'attaccante della Sampdoria è infatti finito sul taccuino di Urbano Cairo. Tuttavia, il Toro dovrà guardarsi dalla concorrenza del Sassuolo, sempre attento ai giocatori italiani di talento.