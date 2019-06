L'apertura di Tuttosport: "Sarri shopping Real"

"Sarri shopping Real". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport sul futuro allenatore della Juventus. Il tecnico, secondo il quotidiano, sta preparando le valigie: tra mercoledì e giovedì l'annuncio bianconero. La squadra di Agnelli, per il prossimo mercato, starebbe guardando in casa Real Madrid.

Sorelle d'Italia - Così titola in prima pagina, in taglio alto, il quotidiano sulla Nazionale italiana femminile. Le azzurre, infatti, ieri hanno battuto l'Australia per 2-1 grazie alla doppietta della Bonansea. Decisiva la sua rete al 95'.

Il giorno di Barella e Giampaolo - Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, sul classe '97 e il tecnico della Sampdoria. Il primo, infatti, sarebbe ad un passo per chiudere con l'Inter, il secondo, invece, ha solo bisogno del via libera del presidente Ferrero per poi firmare con il Milan.