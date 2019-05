L'apertura di Tuttosport: "Sarri si gioca la Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Sarri si gioca la Juve". Questa l'apertura di Tuttosport sull'allenatore del Chelsea. Stasera la sfida con l'Arsenal per l'Europa League, poi il tecnico - si legge - discuterà del suo futuro con i Blues: ieri intanto ha abbandonato l'allenamento dopo una lite fra David Luiz e Higuain. Per la panchina bianconera resta in piedi l'ipotesi Pochettino, mentre Klopp si sfila.

Fuga dal Milan - Il quotidiano in edicola questa mattina, nel taglio laterale della prima pagina, dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo: "Gazidis, un uomo solo al comando". Dopo l'addio di Gattuso e Leonardo sono sempre meno le certezze del Diavolo che deve cominciare a ricostruire.

Rinforzi Toro - "Jesus e Pereyra i primi obiettivi". Questo il titolo con cui nel taglio laterale della prima pagina Tuttosport dedica uno spazio ai granata che puntano a rafforzarsi sul mercato con il difensore della Roma e il trequartista del Watford.

Panchina Atalanta - In taglio laterale il giornale affronta anche la tematica riguardante Gian Piero Gasperini ed il suo futuro con il titolo: "Intesa da Champions fino al 2022!". Ieri potrebbe essere stato trovato l'accordo con l'ex Inter che dovrebbe disputare la coppa che ha conquistato sul campo insieme ai nerazzurri di Bergamo.