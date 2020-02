"Sarri, sveglia!". Si apre così l'odierna edizione di Tuttosport stamani in edicola in riferimento all'allenatore bianconero: "Juve, scatta l'allarme dopo il ko di Verona: il tecnico deve intervenire sulla mentalità della squadra e sulla forma di alcuni singoli come Pjanic, Dybala e Higuain".

Grande Inter, Juve presa! - Spazio in taglio alto al derby della Madonnina giocato ieri sera: "Che rimonta nel derby: da 0-2 a 4-2. Primo tempo dominato dal Milan, a segno con Rebic e Ibra. Nella ripresa il ribaltone firmato Brozovic, Vecino, De Vrij, e Lukaku".

Lazio a -1 - Spazio in taglio laterale ai biancocelesti che con la vittoria di Parma si sono portati a -1 un punto dalla Juventus e dall'Inter in classifica. Ma è furia Parma, manca un rigore su una trattenuta di Cornelius.