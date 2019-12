L'apertura di Tuttosport: "Sarri svela il segreto Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"Sarri svela il segreto Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Le parole del tecnico ex Napoli: "Quello bianconero è un club con una mentalità grandissima e Agnelli è sempre sul pezzo: una spinta a migliorarsi sempre". Oggi, alle 18:55, la sfida a Marassi contro la Sampdoria: confermato Rabiot.

Torino - I granata trovano spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Blitz Siviglia: vuole Izzo già a gennaio". Osservatori del club spagnolo - si legge - sarebbero stati intravisti a Verona per seguire da vicino il difensore.

Atalanta - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Dea tentata dal ritorno di Caldara". Il difensore al Milan, complici gli infortuni, non è mai riuscito a brillare. Potrebbe tornare a Bergamo come rinforzo in difesa.

Inter - I nerazzurri cominciano a concentrarsi sul mercato ed è questo il tema affrontato nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Conte insiste per Vidal". Marotta ha incontrato, a Milano, l'agente del calciatore del Barcellona.

San Siro - "Scandalo". Questa la parola usata nel taglio laterale della prima pagina dal giornale per sottolineare l'assurdità della nuova idea che circola ovvero quella di trasformarlo in un centro commerciale. Il tempo darà le risposte opportuno anche su come poi si opererà effettivamente su questo stadio.

Razzismo - Spazio anche ad uno dei temi più chiacchierati del momento nel taglio laterale con il seguente titolo: "Lega, che autogol!". Il "manifesto" antirazzista utilizzato dalla Lega di Serie A è l'insieme di tre quadri raffigurati tre scimmie con il colore della pelle differente tra di loro.

Carlo Ancelotti - "Oh yes, va all'Everton". Questo il titolo che dedica Tuttosport all'ex allenatore del Napoli che non ha perso tempo ed ha subito accettato una nuova complicata sfida ovvero quella di risollevare la squadra inglese da un campionato per il momento al di sotto della aspettative di inizio stagione.