L'apertura di TuttoSport: "Sarri, te li porto io!"

© foto di Mattia Verdorale

"Sarri, te li porto io!". Questo il titiolo in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna di TuttoSport in riferimento ai possibili colpi di mercato bianconeri con l'arrivo del tecnico toscano: "In attesa dell'ufficializzazione del nuovo allenatore, tengono banco le mosse di CR7 dopo il trionfo in Nations League. A fine partita ha chiesto a De Ligt di raggiungerlo alla Juve e ora è pronto a rinnovare lo stesso invito all'amico Marcelo".

La Nazionale - "L'Italia del boom". Spazio in prima pagina anche alle Nazionali italiani impegnate in questi mesi con il Mondiale U20 nel quale gli azzurrini hanno raggiunto la semifinale, la Nazionale maggiore che si sta giocando la qualificazione al prossimo Europeo e al Mondiale femminile con le ragazze azzurre che hanno vinto la prima gara del girone 2-1 contro l'Australia: "Continuano le grandi giornate azzurre: dopo la strepitosa vittoria delle ragazze sull'Australia, oggi tifiamo per i ragazzi dell'Under 20 nella semifinale Mondiale contro l'Ucraina e per gli uomini di Mancini impiegati alla Stadium di Torino contro la Bosnia".