L'apertura di Tuttosport: "Schiaffo a Spadafora: 'Si può giocare'"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Schiaffo a Spadafora: 'Si può giocare'". E l'apertura arriva direttamente dal presidente del comitato medico dell'Uefa. che dichiara: "Ci sono le condizioni per riprendere le competizioni, ma va assicurata la salute degli atleti e delle persone coinvolte". Così domani in assemblea di Lega si cercherà l'unanimità d'intenti per poi presentarsi davanti al ministro con le idee chiare sulle intenzioni dei club. Con Torino e Brescia che al momento sono tornate sul fronte del no...

Dybala, la verità! - Paulo Dybala ieri è risultato positivo al tampone per il Covid-19 per la quarta volta. Non è ancora guarito dunque, ad oltre 40 giorni dalla sua prima positività. Ma il dottor Di Perri assicura come sia tutto normale: "Sta bene, rientra solo in quella casistica, di circa il 20% sui casi totali, che ha bisogno di più tempo per negativizzarsi". L'umore di Paulo è ottimo, si allena in casa senza particolari problemi.

Braida: "Arthur perfetto per Sarri" - Taglio laterale dedicato al mercato della Juventus, con Ariedo Braida, che ha lasciato Barcellona a settembre dopo quasi cinque anni. In questo tempo ha avuto modo di seguire da vicino il centrocampista brasiliano, per cui ha speso la bellezza di 40 milioni per prelevarlo dal Gremio: "Ha eccellente tecnica, bravissimo nel muovere la palla e nel palleggio. Sarebbe un palleggiatore ideale per Sarri".