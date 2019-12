© foto di stefano tedeschi

L'edizione di Tuttosport stamane in edicola apre con il titolo: "Senza paura!". Il riferimento è al sorteggio Champions di lunedì, in cui saranno ben tre le italiane impegnate. Per l'Atalanta la sfida dei sogni potrebbe essere quella contro il Barcellona, con il Papu Gomez contro Leo Messi. Per il Napoli del nuovo allenatore Rino Gattuso l'ideale sarebbe Lipsia o Valencia, mentre per quanto riguarda la Juventus parla Gigi Buffon: "Real Madrid? Anche subito. 100 volte più forti con CR7".

Toro, c'è la rivolta in curva Primavera - Problemi interni per il Torino, con alcune famiglie che hanno deciso di portare in tribunale il presidente Cairo per responsabilità civilistica dopo gli scontri in Curva Primavera avvenuti durante Torino-Inter. Quando la situazione in campo sembrava essersi calmata, ecco la grana fuori dal campo.

Passa la Roma. Lazio eliminata - Taglio laterale dedicato all'Europa League, con i verdetti per Roma e Lazio. I giallorossi passano il turno pareggiando contro il Wolfsberger e classificandosi secondi: non saranno dunque teste di serie. I biancocelesti invece vengono sconfitti dal Rennes e restano terzi in classifica, venendo così eliminati dalla competizione.