L'apertura di Tuttosport: "Sgambetto in Chiesa"

© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina sull'edizione odierna di Tuttosport dedicato allo scontro tra Inter e Juventus per Federico Chiesa: "Sgambetto in Chiesa". La battaglia tra Inter e Juventus prosegue senza sosta, con l'ennesimo capitolo della lotta tra Marotta e Paratici. Nel frattempo si attende di capire la situazione dello scambio Dybala-Icardi, con le due società che hanno posto veti sulla società rivale, che potrebbero però presto crollare. Così la società nerazzurra avrebbe provato l'inserimento nella corsa a Chiesa, proponendo di lasciarlo in viola per una stagione, per poi farlo sbarcare a Milano la prossima estate.

Lozano-Napoli, Verdi-Toro - Taglio alto dedicato ad una doppia operazione di mercato in casa Napoli che va definendosi. Quella in entrata è relativa ad Hirving Lozano, con la trattativa ormai definita per l'arrivo del messicano dal PSV Eindhoven. Il nuovo innesto spalanca così le porte all'uscita di Simone Verdi in direzione Torino, sponda granata.

Svolta Milan, ora l'Atletico sblocca Correa- Segnali di distensione da Madrid riportati in taglio laterale, con l'Atletico pronto a lasciare partire Angel Correa in direzione Milano. Resta il nodo sulla valutazione: per i rossoneri vale 45 milioni, mentre per l'Atletico 55. Il giocatore ha rifiutato la proposta del Monaco perchè già d'accordo con Maldini, e ora attende l'accordo tra le società. Che potrebbe arrivare dopo Ferragosto.