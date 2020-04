L'apertura di Tuttosport: "Si gioca ogni 72 ore!"

"Si gioca ogni 72 ore!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla ripresa del campionato: "Per portare a termine campionati e coppe europee occorerà giocare a ritmi serrati. Tommasi ha già dato la disponibilità del'Associazione Calciatori: "Le partite in estate non sono un problema". Eliminata una delle cinque finestre per le Nazionali".

Higuain, futuro in stile Tevez - Spazio in taglio basso al futuro dell'attaccante bianconero Gonzalo Higuain che nella prossima sessione di mercato potrebbe tornare in Argentina: al River e liberare così un posto a Icardi o Gabriel Jesus.

Bonaventura, pronto il piano del Toro - Spazio in taglio basso al futuro del centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura che sembra ormai destinato a lasciare i rossoneri. Per lui un ruolo al centro del progetto con Sirigu e Belotti: è questo il piano del Torino per portarlo in granata.